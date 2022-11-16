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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Названо условие возвращения Месси в «Барселону» слухи

16 Ноября 2022 • 15:25 Комментировать

Пресса продолжает говорить о том, что Лионель Месси может снова примерить на себе футболку «Барселоны». Как сообщает El Nacional, единственным условием возвращения звёздного аргентинца на «Камп Ноу» является сохранение на тренерском мостике команды Хави. По данным источника, Месси готов играть в «Барселоне» только под руководством своего бывшего одноклубника.

Действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца нынешнего сезона. Французский гранд рассчитывает сохранить звёздного аргентинского форварда в своих рядах на более длительный срок. Переговоры должны начаться после чемпионата мира.

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