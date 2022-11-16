Азар: «Мне не хватает игрового времени, но я понимаю, что в «Реале» есть футболисты лучше меня»

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар постарался объяснить, почему он не выступает в стартовом составе команды. В нынешнем сезоне бельгиец провёл на поле всего 98 минут в чемпионате Испании, где не отметился ни одним результативным действием.

«Чего мне не хватает? Игрового времени. Но с другой стороны, я понимаю, что в «Реале» есть футболисты, которые в настоящий момент лучше меня. Я не могу этого отрицать», – цитирует Эдена испанское издание Marca.

Ранее Азар исключил возможность ухода из мадридского «Реала» в зимнее трансферное окно. При этом бельгиец не стал отрицать, что может покинуть команду следующим летом.