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Чемпионат Испании. Ла Лига

Азар: «Мне не хватает игрового времени, но я понимаю, что в «Реале» есть футболисты лучше меня»

16 Ноября 2022 • 15:00 Комментировать
Вальядолид
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Реал Мадрид
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31.12 17:00

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар постарался объяснить, почему он не выступает в стартовом составе команды. В нынешнем сезоне бельгиец провёл на поле всего 98 минут в чемпионате Испании, где не отметился ни одним результативным действием.

«Чего мне не хватает? Игрового времени. Но с другой стороны, я понимаю, что в «Реале» есть футболисты, которые в настоящий момент лучше меня. Я не могу этого отрицать», – цитирует Эдена испанское издание Marca.

Ранее Азар исключил возможность ухода из мадридского «Реала» в зимнее трансферное окно. При этом бельгиец не стал отрицать, что может покинуть команду следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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