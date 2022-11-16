«Атлетико» нацелился на игрока, которого хочет «Барселона»

Полузащитник «Жироны» Алеш Гарсия, на которого положила глаз каталонская «Барселона», попал в сферу интересов еще одного испанского топ-клуба.

Согласно сведениям журналистов AS, заинтересованность в подписании 25-летнего футболиста проявляет мадридский «Атлетико». «Матрасники» рассчитывают пописать Гарсию на правах свободного агента летом следующего года.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Алеш принял участие в 14 поединках, в которых сделал три голевые передачи и получил одну желтую карточку. Его клуб - «Жирона» - занимает 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги после 14 сыгранных матчей.