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Чемпионат Испании. Ла Лига

Азар: «Я перешёл в «Реал» с лишним весом? Да, но это происходило каждый сезон»

16 Ноября 2022 • 14:23 Комментировать
Вальядолид
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Реал Мадрид
1 6.10 X 4.50 2 1.50
31.12 17:00

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар объяснил, что его плохая игровая форма не связана с лишним весом. Напомним, бельгиец перед началом своего первого сезона в «королевском клубе» прибыл на тренировочную базу с лишними килограммами.

«Я перешёл в «Реал» с лишним весом? Да, но это происходило каждый сезон до этого. Я работаю и играю в футбол, а когда у меня есть три недели отпуска, я отдыхаю. Это никогда не изменится», – цитирует Азара Marca.

Напомним, что Азар перешёл в «Реал» летом 2019 года из лондонского «Челси». Его трансферная стоимость в 115 миллионов евро до сих пор является рекордной в истории мадридского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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