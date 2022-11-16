Азар: «Я перешёл в «Реал» с лишним весом? Да, но это происходило каждый сезон»

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар объяснил, что его плохая игровая форма не связана с лишним весом. Напомним, бельгиец перед началом своего первого сезона в «королевском клубе» прибыл на тренировочную базу с лишними килограммами.

«Я перешёл в «Реал» с лишним весом? Да, но это происходило каждый сезон до этого. Я работаю и играю в футбол, а когда у меня есть три недели отпуска, я отдыхаю. Это никогда не изменится», – цитирует Азара Marca.

Напомним, что Азар перешёл в «Реал» летом 2019 года из лондонского «Челси». Его трансферная стоимость в 115 миллионов евро до сих пор является рекордной в истории мадридского клуба.