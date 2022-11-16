Кавани: «Для нынешнего поколения игроков важнее личные награды, нежели победа команды»

Опытный уругвайский центрфорвард Эдинсон Кавани высказался насчет менталитета нынешнего поколения футболистов.

«Современный футбол теряет свою сущность. Наверное, я просто из старой школы и не совсем вписываюсь в новые устои. Для меня самое главное – это победа моей команды. А вот для нынешнего поколения игроков важнее личные награды. Они начинают забывать о более важных вещах», - передает слова нападающего The Guardian.

В нынешнем сезоне Кавани выступает в чемпионате Испании за «Валенсию». В текущем розыгрыше Ла Лиги 35-летний бомбардир отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей в семи матчах.