Педри рассказал, что думает о Пике

Перспективный полузащитник каталонской «Барселоны» Педри высказался о защитнике Херарде Пике, недавно объявившем о завершении профессиональной карьеры.

«Мне очень нравится Херард. Пике постоянно помогал молодым футболистам команды, он дарил нам много радости. Я даже не подозревал, что он планирует уйти из футбола. Это известие стало ударом для меня. Хочу пожелать ему всего самого лучшего и благодаря за это», - передает слова Педри издание Mundo Deportivo.

Напомним, что Пике является воспитанником футбольной академии «сине-гранатовых». Вместе с каталонским грандом защитник выиграл 28 трофеев.