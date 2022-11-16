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Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри рассказал, что думает о Пике

16 Ноября 2022 • 11:22 Комментировать

Перспективный полузащитник каталонской «Барселоны» Педри высказался о защитнике Херарде Пике, недавно объявившем о завершении профессиональной карьеры.

«Мне очень нравится Херард. Пике постоянно помогал молодым футболистам команды, он дарил нам много радости. Я даже не подозревал, что он планирует уйти из футбола. Это известие стало ударом для меня. Хочу пожелать ему всего самого лучшего и благодаря за это», - передает слова Педри издание Mundo Deportivo.

Напомним, что Пике является воспитанником футбольной академии «сине-гранатовых». Вместе с каталонским грандом защитник выиграл 28 трофеев.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике Педри
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