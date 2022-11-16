Азар: «В «Челси» я отыграл около 500 матчей без травм, в «Реале» случилось то, что я не могу объяснить»

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар до сих пор не может объяснить, почему получает так много травм после перехода в «королевский клуб» в 2019 году из лондонского «Челси». Напомним, бельгиец до сих пор является самым дорогим футболистом в истории «Реала».

«В «Челси» я отыграл около 500 матчей без травм, в «Реале» случилось то, что я не могу объяснить до сих пор», – цитирует Азара журналиста издания Marca Марио Картахена.

Ранее Азар сообщил, что следующим летом вполне может покинуть мадридский «Реал». При этом бельгиец исключил вариант с уходом зимой. Сейчас на его счету всего один гол во всех турнирах.