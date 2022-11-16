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Чемпионат Испании. Ла Лига

Азар: «В «Челси» я отыграл около 500 матчей без травм, в «Реале» случилось то, что я не могу объяснить»

16 Ноября 2022 • 10:51 Комментировать
Вальядолид
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Реал Мадрид
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31.12 17:00

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар до сих пор не может объяснить, почему получает так много травм после перехода в «королевский клуб» в 2019 году из лондонского «Челси». Напомним, бельгиец до сих пор является самым дорогим футболистом в истории «Реала».

«В «Челси» я отыграл около 500 матчей без травм, в «Реале» случилось то, что я не могу объяснить до сих пор», – цитирует Азара журналиста издания Marca Марио Картахена.

Ранее Азар сообщил, что следующим летом вполне может покинуть мадридский «Реал». При этом бельгиец исключил вариант с уходом зимой. Сейчас на его счету всего один гол во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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