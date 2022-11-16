Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Азар: «Я не уйду из «Реала» в январе, но могу уйти летом»

16 Ноября 2022 • 00:48 Комментировать
Вальядолид
...
Реал Мадрид
1 6.10 X 4.50 2 1.50
31.12 17:00

Футболист мадридского «Реала» Эден Азар опроверг слухи о возможной смене клуба в январское трансферное окно.

Вингер неубедительно провёл первую половину сезона, как и все предыдущие кампании с момента переезда в Мадрид в 2019 году, и в прессе заговорили о возможной продаже 31-летнего бельгийца в январе. По словам самого Азара, такой расклад исключён: «Я не уйду из «Реала» в январе – это невозможно. Однако это может произойти летом. Всё будет зависеть от клуба: если меня попросят уйти – я отвечу согласием и уйду. Сейчас я сосредоточен на выступлениях за «Реал», – цитирует футболиста инсайдер Фабрицио Романо, ссылаясь на испанские СМИ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Ноября
01:01 · Англия. Премьер-лига
Лапорта рассказал, как «Барселона» хотела подписать нынешнего игрока «Ливерпуля»
00:48 · Испания. Ла Лига
Азар: «Я не уйду из «Реала» в январе, но могу уйти летом»
00:16 · Испания. Ла Лига
Азар принёс извинения болельщикам «Реала»
00:08 · Испания. Ла Лига
Азар сделал выбор между очередной победой в Лиге чемпионов с «Реалом» и триумфом на ЧМ-2022 со сборной
15 Ноября
23:57 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Барселоне» нельзя подписывать игроков в январе»
22:55 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Атлетико» поспорят за полузащитника «Ливерпуля» слухи
22:42 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» подтвердили намерение продлить контракт с Дембеле
21:34 · Испания. Ла Лига
Коке сравнил Симеоне и Луиса Энрике
20:23 · Испания. Ла Лига
Флик рассказал, когда Рюдигер вернётся к тренировкам
18:52 · Италия. Серия А
​«Реал» нашёл замену Кроосу в Италии 1
16:54 · Испания. Ла Лига
Родриго: «Все соперники играют с «Ралом» матч всей своей жизни» 3
16:19 · Германия. Бундеслига
«Реал» планирует бесплатно получить Павара
16:17 · Испания. Ла Лига
​У налоговой службы возникли вопросы к Пике
15:56 · Испания. Ла Лига
​«ПСЖ» сохраняет интерес к Дембеле слухи
15:16 · Испания. Ла Лига
​Президент «Барселоны»: «Дети просят меня вернуть Месси»
Все новости
Рекомендуем