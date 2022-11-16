Азар: «Я не уйду из «Реала» в январе, но могу уйти летом»

Футболист мадридского «Реала» Эден Азар опроверг слухи о возможной смене клуба в январское трансферное окно.

Вингер неубедительно провёл первую половину сезона, как и все предыдущие кампании с момента переезда в Мадрид в 2019 году, и в прессе заговорили о возможной продаже 31-летнего бельгийца в январе. По словам самого Азара, такой расклад исключён: «Я не уйду из «Реала» в январе – это невозможно. Однако это может произойти летом. Всё будет зависеть от клуба: если меня попросят уйти – я отвечу согласием и уйду. Сейчас я сосредоточен на выступлениях за «Реал», – цитирует футболиста инсайдер Фабрицио Романо, ссылаясь на испанские СМИ.