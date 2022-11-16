Азар принёс извинения болельщикам «Реала»

Вингер мадридского «Реала» Эден Азар сожалеет о том, что не оправдывает ожидания.

Бельгиец защищает цвета «сливочных» с 2019 года, но крайне редко показывает прежний уровень – чаще всего он либо находится в лазарете, либо не получает игровых минут по решению тренера.

«Извините. Я пытаюсь и делаю всё возможно, но получается так, как получается. У меня остаётся ещё один год по контракту с «Реалом», и за оставшееся время я должен многое доказать, но это непросто. Я далеко не всегда могу рассчитывать на место в составе, хочу играть больше. Мне очень жаль, что всё складывается таким образом», – приводит издание Sport обращение 31-летнего футболиста.