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Чемпионат Испании. Ла Лига

Родриго: «Все соперники играют с «Ралом» матч всей своей жизни»

15 Ноября 2022 • 16:54 Комментировать (2)
Вальядолид
...
Реал Мадрид
1 6.10 X 4.50 2 1.50
31.12 17:00

Нападающий «Реала» Родриго высказался о двух последних матчах чемпионата Испании, где «сливочные» сначала уступили «Райо Вальекано» (2:3), а затем обыграли «Кадис» (2:1).

По мнению 21-летнего бразильца, «Реал» в этих встречах выглядел не самым лучшим образом, а соперники действовали так, как будто вышли на главный матч в своей жизни.

«Все соперники играют с «Ралом» матч всей своей жизни, но с другими командами они не так активны. Но мы к этому уже привыкли, таково величие клуба», — цитирует Родриго AS.

После 14 туров текущего розыгрыша Ла Лиги «Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Родриго Кадис Райо Вальекано
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (2)
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NOBODY
15 Ноября 2022 в 17:05
Родриго: «Все соперники играют с «Ралом» матч всей своей жизни»....

читаем вслух - ))))))
Родриго - все соперники играют СРАЛОМ матч всей своей жизни......жопой чтоли? ))
NOBODY
15 Ноября 2022 в 17:05
я конечно понимаю - опечатки и тд....но весело же бывает иногда ))
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