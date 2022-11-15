Родриго: «Все соперники играют с «Ралом» матч всей своей жизни»....

Нападающий «Реала» Родриго высказался о двух последних матчах чемпионата Испании, где «сливочные» сначала уступили «Райо Вальекано» (2:3), а затем обыграли «Кадис» (2:1).

По мнению 21-летнего бразильца, «Реал» в этих встречах выглядел не самым лучшим образом, а соперники действовали так, как будто вышли на главный матч в своей жизни.

«Все соперники играют с «Ралом» матч всей своей жизни, но с другими командами они не так активны. Но мы к этому уже привыкли, таково величие клуба», — цитирует Родриго AS.

После 14 туров текущего розыгрыша Ла Лиги «Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на два очка.