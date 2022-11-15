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Чемпионат Испании. Ла Лига

​У налоговой службы возникли вопросы к Пике

15 Ноября 2022 • 16:17 Комментировать

Херард Пике недавно завершил карьеру, и теперь у него должно найтись время для того, чтобы дать пояснения властям. Дело в том, что налоговая служба проанализировала счета бизнес-сети «Космос», принадлежащей Пике, и обнаружила три транзакции на сумму в 3,4 миллиона евро. Эти деньги были переведены на неустановленные счета. Очевидно, что теперь уже экс-игроку «Барселоны» придётся объяснить, куда были направлены деньги. Обо всём этом рассказывает El Confidencial.

За первую команду «Барселоны» Херард Пике провёл 616 матчей. В них защитник забил 53 гола и отдал 15 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике
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