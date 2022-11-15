​У налоговой службы возникли вопросы к Пике

Херард Пике недавно завершил карьеру, и теперь у него должно найтись время для того, чтобы дать пояснения властям. Дело в том, что налоговая служба проанализировала счета бизнес-сети «Космос», принадлежащей Пике, и обнаружила три транзакции на сумму в 3,4 миллиона евро. Эти деньги были переведены на неустановленные счета. Очевидно, что теперь уже экс-игроку «Барселоны» придётся объяснить, куда были направлены деньги. Обо всём этом рассказывает El Confidencial.

За первую команду «Барселоны» Херард Пике провёл 616 матчей. В них защитник забил 53 гола и отдал 15 результативных передач на партнёров.