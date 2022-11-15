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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«ПСЖ» сохраняет интерес к Дембеле слухи

15 Ноября 2022 • 15:56 Комментировать

Усман Дембеле остаётся на радаре «ПСЖ», о чём на своих страницах рассказывает El Nacional. Гранд Лиги 1 может попытаться подписать французского вингера следующим летом. Учитывая снижение отступных, трансфер Дембеле может обойтись «ПСЖ» в 50 миллионов евро.

Весной Усману Дембеле исполнится 26 лет. В сезоне 2022/2023 француз провёл за «Барселону» 20 матчей. В них футболист записал на свой счёт пять голов и семь результативных передач на партнёров.

Напомним, что минувшим летом Усман Дембеле подписал с «Барселоной» новый контракт. Какое-то время француз даже провёл в статусе свободного агента, пока шли переговоры.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Усман Дембеле трансферы футбола - лето 2023
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