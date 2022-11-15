​Президент «Барселоны»: «Дети просят меня вернуть Месси»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в очередной раз ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб звёздного Лионеля Месси.

«Дети всегда просят меня вернуть Месси. Я отвечаю: «Посмотрим». В настоящий момент Месси является игроком «ПСЖ», и я не хочу вступать в противоречия», - высказался Лапорта для RAC1.

Напомним, что Лионель Месси покинул «Барселону» в качестве свободного агента в прошлом году. Действующий контракт звёздного аргентинца с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2022/2023. В нём прописана опция продления ещё на один год, но реализовать её можно только с согласия футболиста.