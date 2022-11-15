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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» не будет продлевать контракт с Роберто

15 Ноября 2022 • 15:12 Комментировать

«Барселона» не планирует продлевать трудовое соглашение с защитником Серхи Роберто. Об этом сообщает Mundo Deportivo. Стоит отметить, что ранее источник заявлял о намерении каталонского клуба продлить контракты с семью своими футболистами. В числе этих игроков также числился Роберто.

В текущем сезоне 30-летний испанец принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал в свой актив две результативные передачи. Трудовой договор Роберто с «Барселоной» истекает в конце июня 2023 года.

После 14 туров подопечные Хави Эрнандеса лидируют в Ла Лиге, опережая мадридский «Реал» на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхи Роберто
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