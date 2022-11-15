«Барселона» не будет продлевать контракт с Роберто

«Барселона» не планирует продлевать трудовое соглашение с защитником Серхи Роберто. Об этом сообщает Mundo Deportivo. Стоит отметить, что ранее источник заявлял о намерении каталонского клуба продлить контракты с семью своими футболистами. В числе этих игроков также числился Роберто.

В текущем сезоне 30-летний испанец принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал в свой актив две результативные передачи. Трудовой договор Роберто с «Барселоной» истекает в конце июня 2023 года.

После 14 туров подопечные Хави Эрнандеса лидируют в Ла Лиге, опережая мадридский «Реал» на два очка.