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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рафинья оценил игру Левандовски за «Барселону»

15 Ноября 2022 • 11:40 Комментировать

Полузащитник каталонской «Барселоны» Рафинья Диас оценил игру своего одноклубника Роберта Левандовски.

«Роберту 34 года, я ждал от него меньшего. Но он пришел в команду и делает все, как нужно. Он много бегает, отлично бьет с обеих ног, прекрасно играет головой. Это что-то невероятное. Его стремление вдохновляет меня», - приводит слова бразильского футболиста AS.

Левандовски перешел в «Барселону» минувшим летом, подписав четырехлетний трудовой договор. Его трансфер обошелся «сине-гранатовым» в 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги нападающий провел 14 поединков, в которых отметился 13 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски Рафинья Диас
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