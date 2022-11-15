Рафинья оценил игру Левандовски за «Барселону»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Рафинья Диас оценил игру своего одноклубника Роберта Левандовски.

«Роберту 34 года, я ждал от него меньшего. Но он пришел в команду и делает все, как нужно. Он много бегает, отлично бьет с обеих ног, прекрасно играет головой. Это что-то невероятное. Его стремление вдохновляет меня», - приводит слова бразильского футболиста AS.

Левандовски перешел в «Барселону» минувшим летом, подписав четырехлетний трудовой договор. Его трансфер обошелся «сине-гранатовым» в 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги нападающий провел 14 поединков, в которых отметился 13 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.