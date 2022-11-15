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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» запланировала продление контрактов с семью игроками

15 Ноября 2022 • 10:30 Комментировать

Каталонская «Барселона» запланировала продление контрактов сразу с семью футболистами команды, об этом стало известно журналистам Mundo Deportivo.

Как сообщает источник, «сине-гранатовые» подготовили новые трудовое соглашения для Усмана Дембеле, Алекса Бальде, Иньяки Пеньи, Серхи Роберто, Маркоса Алонсо, Эктора Бельерина и Серхио Бускетса. При этом стоит отметить, что в СМИ давно ходят слухи о возможном уходе Бускетса из команды. Опытный испанец якобы собирается продолжить карьеру в МЛС.

После 14 туров чемпионата Испании подопечные Хави Эрнандеса набрали 37 очков и занимают первое место в турнирной таблице. «Барселона» опережает мадридский «Реал» на два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс Маркос Алонсо Серхи Роберто Эктор Бельерин Иньяки Пенья Усман Дембеле Алекс Бальде
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