«Атлетико» подумывает о приглашении Тухеля

Очередной проблемный сезон мадридского «Атлетико» показывает, что кризисное состояние при Симеоне становится систематичным, и, возможно, есть смысл говорить о том, что спустя почти одиннадцать лет работы у руля клуба Диего исчерпал себя в этом качестве. Задумываются об этом и руководстве клуба, уже подыскивая возможную кандидатуру для замены Симеоне.

Как сообщает испанское издание Fichajes, возможным сменщиком Симеоне может стать Томас Тухель. Сейчас немецкий специалист остается без работы после своего сентябрьского расставания с лондонским «Челси», который он привел к победе в Лиге чемпионов в 2021 году.