Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» подумывает о приглашении Тухеля

15 Ноября 2022 • 04:53 Комментировать
Атлетико М
...
Эльче
1 1.22 X 6.10 2 15.00
31.12 17:00

Очередной проблемный сезон мадридского «Атлетико» показывает, что кризисное состояние при Симеоне становится систематичным, и, возможно, есть смысл говорить о том, что спустя почти одиннадцать лет работы у руля клуба Диего исчерпал себя в этом качестве. Задумываются об этом и руководстве клуба, уже подыскивая возможную кандидатуру для замены Симеоне.

Как сообщает испанское издание Fichajes, возможным сменщиком Симеоне может стать Томас Тухель. Сейчас немецкий специалист остается без работы после своего сентябрьского расставания с лондонским «Челси», который он привел к победе в Лиге чемпионов в 2021 году.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Томас Тухель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТЛЕТИКО М ЭЛЬЧЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Ноября
04:53 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» подумывает о приглашении Тухеля
14 Ноября
21:41 · Испания. Ла Лига
Фати сбил мотоциклиста
20:31 · Испания. Ла Лига
Азар: «Перед сезоном Анчелотти сказал мне, что я получу шансы»
20:13 · Испания. Ла Лига
Рафинья высказался о своей адаптации в «Барселоне»
19:54 · Испания. Ла Лига
Рафинья: «Барселона» не прошла дальше в ЛЧ, но у нас первое место в Ла Лиге 4
18:59 · Испания. Ла Лига
​Азар допустил уход из «Реала» в январе
16:11 · Англия. Премьер-лига
Лидирующий ​«Арсенал» - самая молодая команда АПЛ 1
15:07 · Испания. Ла Лига
​«Реал» будет искать нападающего на чемпионате мира слухи
14:26 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» определилась с альтернативой Гюндогану слухи
13:53 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» продлил контракт с главным тренером
13:10 · Испания. Ла Лига
Месси: «Мы хотели, чтобы Энрике остался в «Барселоне»
12:00 · Италия. Серия А
«Ювентус» работает над арендой игрока «Реала»
11:57 · Англия. Премьер-лига
«Реалу» нравится Нкукну, но француз ведёт продвинутые переговоры с «Челси»
11:28 · Испания. Ла Лига
В «Реале» пока не определились, стоит ли продлевать контракт с Менди 6
11:26 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ готовы купить полузащитника «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем