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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фати сбил мотоциклиста

14 Ноября 2022 • 21:41 Комментировать

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати сбил мотоциклиста на парковке. Carrusel Deportivo сообщает, что игрок каталонского клуба во время парковки своего автомобиля сбил с ног мотоциклиста. По информации источника, пострадавший получил перелом лодыжки. Стоит отметить, что футболист сопроводил человека до больницы.

В этом сезоне 20-летний Фати принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет три результативные передачи.

Нападающий «Барселоны» попал в окончательную заявку сборной Испании для участия в чемпионате мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати
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