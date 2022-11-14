Нападающий «Барселоны» Ансу Фати сбил мотоциклиста на парковке. Carrusel Deportivo сообщает, что игрок каталонского клуба во время парковки своего автомобиля сбил с ног мотоциклиста. По информации источника, пострадавший получил перелом лодыжки. Стоит отметить, что футболист сопроводил человека до больницы.

В этом сезоне 20-летний Фати принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет три результативные передачи.

Нападающий «Барселоны» попал в окончательную заявку сборной Испании для участия в чемпионате мира 2022 года, который пройдет в Катаре.