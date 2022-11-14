Рафинья высказался о своей адаптации в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Рафинья Диас рассказал о своей адаптации в стане «сине-гранатовых».

«Я понимаю, что прохожу период адаптации, но мне хочется получать больше игрового времени во всех турнирах. Я способен конкурировать и никогда не проигрываю», — заявил Рафинья Sport.es.

Футболист отметил, что ему еще предстоит привыкнуть к команде и к чемпионату, но партнеры очень помогают ускорить этот процесс. Бразилец считает, что любой другой на его месте не стал бы так рисковать и переходить в «Барселону» перед чемпионатом мира из-за недостатка игровой практики в таком клубе.

Напомним, 25-летний игрок перебрался в каталонский клуб из «Лидса» минувшим летом. В этом сезоне он забил два мяча и сделал четыре ассиста в 18 матчах во всех турнирах.