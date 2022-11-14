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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Азар допустил уход из «Реала» в январе

14 Ноября 2022 • 18:59 Комментировать

В ходе пресс-конференции бельгийский вингер Эден Азар допустил вариант, при котором он сменит клуб в зимнее трансферное окно.

«Я хочу играть больше, но это часть спорта. Есть тренер, который принимает решение. Я надеюсь, что мой день настанет», - сказал Азар.

Как сообщает Lavenir, Азар добавил, что его январский трансфер не исключён, даже если он будет хотеть остаться в «Реале».

Напомним, что Эден Азар летом 2019 года перебрался в «Реал» из английского «Челси», осуществив мечту детства. Тем не менее, бельгиец стал часто попадать в лазарет, что мешало ему по-настоящему раскрыться в Мадриде.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар Трансферы футбола - зима 2023
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