Возраст и проблемы с травмами Карима Бензема вынуждают «Реал» выходить на трансферный рынок в поисках нападающего. Как сообщает Relevo, скауты мадридского клуба будут искать форварда для команды на предстоящем чемпионате мира в Катаре.

Ранее сообщалось об интересе «Реала» к Кристоферу Нкунку из «РБ Лейпцига». При этом француз ведёт переговоры с «Челси», и именно лондонцы являются претендентом номер один на подписание игрока.

«Реал» ушёл на каникулы, занимая второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. От «Барселоны» команда Карло Анчелотти отстаёт на два зачётных балла.