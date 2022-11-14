«Реал Сосьедад» продлил контракт с главным тренером

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманол Альгвасил провел успешные переговоры с руководством клуба относительно пролонгации сотрудничества. Как сообщила пресс-служба баскского коллектива, новое трудовое соглашение между сторонами рассчитано до завершения сезона-2024/2025.

Стоит отметить, что «Реал Сосьедад» успешно выступает в первой половине сезона испанского чемпионата. После 14 проведенных туров подопечные Альгвасила набрали 26 баллов и располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги. Баски уступают лишь мадридскому «Реалу» и каталонской «Барселоне».