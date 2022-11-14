В «Реале» пока не определились, стоит ли продлевать контракт с Менди

Руководство мадридского «Реала» пока не определилось с тем, стоит ли клубу продлевать контракт с защитником Ферланом Менди, или же француза нужно выставить на трансфер. О неоднозначной позиции «королевского клуба» сообщает Marca.

27-летний защитник в нынешнем сезоне показывает не самую убедительную форму, поэтому руководство «Реала» задумывается над тем, чтобы приобрести на его позицию другого футболиста.

Нынешний контракт Менди с мадридским «Реалом» заканчивается по окончанию сезона-2024/25. Футболист выступает за команду с июля 2019 года, когда перешёл из французского «Лиона».