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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Реале» пока не определились, стоит ли продлевать контракт с Менди

14 Ноября 2022 • 11:28 Комментировать
Вальядолид
...
Реал Мадрид
1 6.00 X 4.50 2 1.50
31.12 17:00

Руководство мадридского «Реала» пока не определилось с тем, стоит ли клубу продлевать контракт с защитником Ферланом Менди, или же француза нужно выставить на трансфер. О неоднозначной позиции «королевского клуба» сообщает Marca.

27-летний защитник в нынешнем сезоне показывает не самую убедительную форму, поэтому руководство «Реала» задумывается над тем, чтобы приобрести на его позицию другого футболиста.

Нынешний контракт Менди с мадридским «Реалом» заканчивается по окончанию сезона-2024/25. Футболист выступает за команду с июля 2019 года, когда перешёл из французского «Лиона».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ферлан Менди
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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