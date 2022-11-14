Лапорта: «Барселона» могла заработать 300 миллионов за год в Суперлиге»

Футбольный функционер Жоан Лапорта, занимающий пост президента каталонской «Барселоны», рассказал о преимуществах проекта Суперлиги Европы.

«С самого старта для клубов был предусмотрен денежный бонус в размере одного миллиарда евро. Кроме того, мы могли бы зарабатывать порядка 300 миллионов ежегодно, участвуя в данном турнире. Еще одним достоинством Суперлиги было бы то, что клубы имели бы полное управление», - передает слова руководителя Sport.es.

Напомним, что Суперлига просуществовала два дня, после чего проект был заморожен из-за негативной реакции со стороны общественности.