Левандовски готов к чемпионату мира

Польского форварда «Барселоны» Роберта Левандовски попросили прокомментировать его отношение к предстоящему чемпионату мира, спросив, не мешает ли ему столь необычный график.

Напомним, что впервые в истории футбола главный мировой турнир проводится не в летнее время, вдобавок еще и в мусульманской стране - также впервые.

- Я не могу вам сказать, хорошо это или плохо. Точно скажу, что это что-то новое для всех нас. Провести Кубок мира по ходу сезона - это огромный вызов для всех. Я думаю, что готов к такому вызову. Посмотрим, как это скажется на командах в целом, - цитирует слова Левандовски La Gazzetta Dello Sport.