​Альба высказался о планах на будущее

33-летний защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о своих планах на будущее.

«Я никогда не получал предложений от «Интера» или какого-то другого клуба. Я всегда хотел остаться в «Барселоне». Я хочу остаться здесь и после этого завершить карьеру. Но когда я пойму, что у меня больше нет качеств, которые нужны этому клубу, я сразу уйду», - рассказал Альба Mundo Deportivo.

В сезоне 2022/2023 Жорди Альба провёл за «Барселону» 12 матчей. В них защитник записал на свой счёт два результативных паса на партнёров.

Добавим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Жорди Альбу в 5 миллионов евро.