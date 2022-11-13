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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Альба высказался о планах на будущее

13 Ноября 2022 • 17:16 Комментировать

33-летний защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о своих планах на будущее.

«Я никогда не получал предложений от «Интера» или какого-то другого клуба. Я всегда хотел остаться в «Барселоне». Я хочу остаться здесь и после этого завершить карьеру. Но когда я пойму, что у меня больше нет качеств, которые нужны этому клубу, я сразу уйду», - рассказал Альба Mundo Deportivo.

В сезоне 2022/2023 Жорди Альба провёл за «Барселону» 12 матчей. В них защитник записал на свой счёт два результативных паса на партнёров.

Добавим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Жорди Альбу в 5 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жорди Альба
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