​Бензема: Роналду не поздравлял меня с «Золотым мячом»

В октябре нападающий «Реала» Карим Бензема ожидаемо завоевал «Золотой мяч». Француз получил вопрос о том, поздравил ли его с этим достижением бывший одноклубник – звёздный Криштиану Роналду.

- Роналду отправлял вам сообщение после получения «Золотого мяча»?

- Нет, я ещё не получал сообщения, - сказал Бензема. Слова форварда приводит Actu Foot со ссылкой на Telefoot.

Отметим, что Криштиану Роналду не получил ни одного голоса в финальном голосовании за «Золотой мяч». Португальца поставили на 20 место среди 30 финалистов за его былые заслуги.

Напомним, что Криштиану Роналду в своей карьере завоевал 5 «Золотых мячей».