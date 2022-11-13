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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски: «Я понимал, что в мой первый сезон «Барселона» не выиграет все трофеи»

13 Ноября 2022 • 13:12 Комментировать

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски поделился мнением о неудачном выступлении команды в Лиге чемпионов. «Сине-гранатовые» финишировали на третьем месте в группе и весной выступят в Лиге Европы.

«Я прекрасно понимал, что в мой первый сезон мы не выиграем все трофеи. Команде нужно время, чтобы перестроиться. Это плавный процесс. Конечно, такой клуб, как «Барселона», обязан выходить в плей-офф Лиги чемпионов. Но в этот раз не получилось. Такой опыт будет полезен для нашей молодежи», - цитирует 34-летнего поляка газета Marca.

Добавим, что в Лиге Европы «сине-гранатовые» встретятся с «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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