Левандовски: «Я понимал, что в мой первый сезон «Барселона» не выиграет все трофеи»

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски поделился мнением о неудачном выступлении команды в Лиге чемпионов. «Сине-гранатовые» финишировали на третьем месте в группе и весной выступят в Лиге Европы.

«Я прекрасно понимал, что в мой первый сезон мы не выиграем все трофеи. Команде нужно время, чтобы перестроиться. Это плавный процесс. Конечно, такой клуб, как «Барселона», обязан выходить в плей-офф Лиги чемпионов. Но в этот раз не получилось. Такой опыт будет полезен для нашей молодежи», - цитирует 34-летнего поляка газета Marca.

Добавим, что в Лиге Европы «сине-гранатовые» встретятся с «Манчестер Юнайтед».