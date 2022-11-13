Левандовски сделал признание в отношении Месси

Центральный нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски заявил, что хотел бы поиграть в одной команде со звездным аргентинцем Лионелем Месси.

«Играть вместе с Лео – это моя мечта», - передает слова 34-летнего поляка Managing Barca.

Месси является воспитанником «Барселоны». Он выступал за первую команду «сине-гранатовых» с 2005 по 2021 год. В настоящий момент аргентинец защищает цвета французского «ПСЖ». Контракт между сторонами рассчитан еще на полгода.

Ранее в европейских СМИ сообщалось, что «Барселона» планирует вернуть Месси по завершении нынешнего сезона.