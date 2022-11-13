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Чемпионат Испании. Ла Лига

Витсель высказался о результатах «Атлетико»

13 Ноября 2022 • 10:51 Комментировать

Хавбек мадридского «Атлетико» Аксель Витсель поделился мнением о результатах команды в последнее время.

«Мы выходим на поле и делаем свою работу. В последних матчах было впечатление, что удача не на нашей стороне, мяч упорно не хотел влетать в сетку ворот соперников. Несмотря на этот отрезок, команда сохраняет оптимизм. Сложилась непростая ситуация, но в «Атлетико» много сильных игроков, которые смогут с этим справиться. Прошлого уже не изменить, нужно думать о будущем», - цитирует Акселя Mundo Deportivo.

После 14 туров Ла Лиги подопечные Диего Симеоне занимают пятое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Аксель Витсель
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