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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» хочет усилиться нападающим «Барселоны»

13 Ноября 2022 • 09:37 Комментировать

Нидерландский форвард Мемфис Депай может покинуть каталонскую «Барселону» в январское трансферное окно. Как информирует газета Marca, заинтересованность в услугах игрока проявляет другой испанский клуб – «Севилья».

Андалусийцы готовы подписать Депая грядущей зимой, однако есть камень преткновения. Мемфис отказывается переходить в «Севилью», поскольку рассчитывает получить предложение от одного из грандов.

Напомним, что прошлым летом переговоры по трансферу нидерландца вел туринский «Ювентус», однако сделка сорвалась из-за разногласий по финансам.

В текущем сезоне 28-летний Депай провел всего два матча в Ла Лиге и забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Мемфис Депай
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