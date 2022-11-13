«Севилья» хочет усилиться нападающим «Барселоны»

Нидерландский форвард Мемфис Депай может покинуть каталонскую «Барселону» в январское трансферное окно. Как информирует газета Marca, заинтересованность в услугах игрока проявляет другой испанский клуб – «Севилья».

Андалусийцы готовы подписать Депая грядущей зимой, однако есть камень преткновения. Мемфис отказывается переходить в «Севилью», поскольку рассчитывает получить предложение от одного из грандов.

Напомним, что прошлым летом переговоры по трансферу нидерландца вел туринский «Ювентус», однако сделка сорвалась из-за разногласий по финансам.

В текущем сезоне 28-летний Депай провел всего два матча в Ла Лиге и забил один гол.