В «Барселоне» назвали главную цель на сезон

Футбольный функционер Жоан Лапорта, который занимает пост президента каталонской «Барселоны», поведал о цени «сине-гранатовых» на оставшуюся часть сезона-2022/2023.

«Сейчас у «Барселоны» конкурентоспособная команда, которую мы хорошо усилили летом. Но она еще находится в фазе становления. Наша цель на этот сезон? Приоритет «Барселоны» - победа в чемпионате Испании», - передает слова руководителя портал Sport.es.

После 14 туров каталонская команда лидирует в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Подопечные Хави Эрнандеса опережают идущий вторым мадридский «Реал» на два балла.