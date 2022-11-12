​«Золотой мяч» Бензема побывал в тюрьме

Несколько журналистов France Football накануне посетили крупнейшую тюрьму Франции в пригороде Парижа. Заключённым показали «Золотой мяч», который в октябре выиграл нападающий «Реала» Карим Бензема. Об этом рассказывает Get French Football News.

В ближайшее время на страницах France Football будет опубликован материал, посвящённый посещению журналистами с «Золотым мячом» тюрьмы.

Напомним, что именно France Football вручает «Золотой мяч», хотя был период, когда это делала ФИФА.

В 2022 году Карим Бензема выиграл «Золотой мяч» ожидаемо. В голосовании француз опередил Садио Мане и Кевина де Брёйне – сенегалец и бельгиец вошли в топ-3.