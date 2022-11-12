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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Золотой мяч» Бензема побывал в тюрьме

12 Ноября 2022 • 17:55 Комментировать

Несколько журналистов France Football накануне посетили крупнейшую тюрьму Франции в пригороде Парижа. Заключённым показали «Золотой мяч», который в октябре выиграл нападающий «Реала» Карим Бензема. Об этом рассказывает Get French Football News.

В ближайшее время на страницах France Football будет опубликован материал, посвящённый посещению журналистами с «Золотым мячом» тюрьмы.

Напомним, что именно France Football вручает «Золотой мяч», хотя был период, когда это делала ФИФА.

В 2022 году Карим Бензема выиграл «Золотой мяч» ожидаемо. В голосовании француз опередил Садио Мане и Кевина де Брёйне – сенегалец и бельгиец вошли в топ-3.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Сборная Франции
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