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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«ПСЖ» готовит невероятное предложение звезде «Реала» слухи

12 Ноября 2022 • 16:16 Комментировать

«ПСЖ», как и многие другие клубы, уже строит планы на следующее лето. Как сообщает El Nacional, французский гранд надеется переманить в свои ряды не кого-нибудь, а звёздного полузащитника «Реала» Тони Крооса.

Действующий контракт Тони Крооса с «Реалом» истекает как раз летом. Немец говорил, что по завершению сезона он либо продлит трудовой договор в Мадриде, либо завершит карьеру. Тем не менее, «ПСЖ» надеется изменить мнение полузащитника.

По данным источника, парижане готовят для Крооса невероятное предложение. Речь идёт о 100 миллионах евро по трёхлетнему контракту и 25 миллионах евро подписного бонуса.

В начале января Тони Кроосу исполнится 32 года, так что его сложно назвать ветераном.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Тони Кроос трансферы футбола - лето 2023
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