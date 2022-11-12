«ПСЖ», как и многие другие клубы, уже строит планы на следующее лето. Как сообщает El Nacional, французский гранд надеется переманить в свои ряды не кого-нибудь, а звёздного полузащитника «Реала» Тони Крооса.

Действующий контракт Тони Крооса с «Реалом» истекает как раз летом. Немец говорил, что по завершению сезона он либо продлит трудовой договор в Мадриде, либо завершит карьеру. Тем не менее, «ПСЖ» надеется изменить мнение полузащитника.

По данным источника, парижане готовят для Крооса невероятное предложение. Речь идёт о 100 миллионах евро по трёхлетнему контракту и 25 миллионах евро подписного бонуса.

В начале января Тони Кроосу исполнится 32 года, так что его сложно назвать ветераном.