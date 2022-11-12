«Атлетико» предоставил информацию о травмах Мораты и Карраско

В мадридском «Атлетико» рассказали о травмах нападающих Янника Карраско и Альваро Мораты. Как сообщила клубная пресс-служба, оба футболиста не работают в основной группе команды.

Испанского форварда беспокоит травма бедра, а бельгиец испытывает проблемы с мышцами. В связи с этим Мората и Карраско рискуют пропустить ближайший поединок «матрасников» в Кубке Испании против клуба «Альмасан». Встреча состоится в воскресенье, 13 ноября.

В текущем сезоне Альваро сыграл 14 матчей в Ла Лиге, забил пять голов и отдал один ассист. На счету Янника всего один забитый мяч в 13 поединках.