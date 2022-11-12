«Атлетико» сообщил о госпитализации Регилона

Фланговый защитник мадридского «Атлетико» Серхио Регилон был госпитализирован. Причиной стали проблемы с пищеварительной системой, об этом рапортует клубная пресс-служба.

«Вчера вечером Серхио попал в госпиталь с острым расстройством пищеварения», - гласит сообщение «матрасников».

Напомним, что мадридский гранд в летнее трансферное окно арендовал 25-летнего футболиста у лондонского «Тоттенхэма» до завершения нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Регилон принял участие всего в одном поединке.

По итогам 14 туров Ла Лиги «Атлетико» набрал 24 балла и занимает пятое место в турнирной таблице.