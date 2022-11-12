Симеоне хочет, чтобы Фелиш остался в «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне сообщил, что не собирается расставаться с португальским нападающим Жоау Фелишем.

Ранее сообщалось, что интерес к 23-летнему футболисту проявляет «ПСЖ», а сам Фелиш не прочь продолжить карьеру в французском клубе.

«Жоау — один из самых результативных наших игроков, хотя сейчас у него только три гола в Ла Лиге. Я надеюсь, что он останется у нас и сможет играть на привычном для себя уровне», — цитирует Симеоне Marca.

Напомним, Фелиш перешёл в «Атлетико» летом 2019 года из «Бенфики» за 127,2 миллионов евро. Действующий контракт нападающего с «матрасниками» рассчитан до 2026 года. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Фелиш провёл за «Атлетико» 17 матчей, в которых забил три мяча и отдал столько же результативных передач.