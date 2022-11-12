Легенда «Барселоны» Пике советует футболистам посещать вечеринки

35-летний экс-защитник сборной Испании и каталонской «Барселоны» Херард Пике, недавно объявивший о завершении карьеры, высказался о жизни игроков за пределами футбольного поля.

«Всем нужно понять, что футболисты - такие же люди. Они не роботы, которые только тренируются, спят и едят. У них должна быть личная жизнь, им нужно посещать различные мероприятия. Футболистам необходимо посещать вечеринки. Если ты не будешь развлекаться, жизнь станет очень тусклой», - передает слова Херарда газета Marca.

В нынешнем сезоне Пике принял участие в шести поединках Ла Лиги, в которых получил три желтые и одну красную карточку.