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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тчуамени: «На меня не давит сумма моего трансфера в «Реал»

12 Ноября 2022 • 09:16 Комментировать

Опорный полузащитник сборной Франции и мадридского «Реала» Орельен Тчуамени высказался относительно адаптации в «королевском» клубе.

«Давит ли то, что за мой трансфер заплатили 80 миллионов евро? Нет, это моя судьба. Я много трудился, чтобы попасть сюда. Мне нужно продолжать работать, дабы застолбить за собой место в составе», - передает слова футболиста Lequipe.

22-летний полузащитник перешел в «Реал» из «Монако» в летнее трансферное окно. С ним был подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2028 года.

В текущем сезоне Тчуамени сыграл 17 матчей за «сливочных» и отдал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Орельен Тчуамени
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