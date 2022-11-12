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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фати отреагировал на включение в заявку сборной Испании на ЧМ-2022

12 Ноября 2022 • 08:44 Комментировать

Форвард каталонской «Барселоны» Ансу Фати прокомментировал попадание в заявку сборной Испании на грядущий чемпионат мира – 2022, который вскоре стартует в Катаре.

«Для меня большая честь представлять страну на таком большом турнире. Это больше, чем мечта. Только вперед», - оставил сообщение нападающий в социальных сетях.

По результатам жеребьевки сборная Испании попала в группу Е, где поборется за путевку в плей-офф турнира с национальными командами Коста-Рики, Германии и Японии.

Добавим, что чемпионат мира стартует 18 декабря, а финальный поединок мундиаля состоится 18 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Ансу Фати
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