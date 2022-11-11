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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Гави побил рекорд Фабрегаса в сборной Испании

11 Ноября 2022 • 16:44 Комментировать

В пятницу была оглашена заявка сборной Испании на чемпионат мира, который стартует в Катаре уже 20 ноября. Среди игроков, которых вызвал Луис Энрике, оказался полузащитник «Барселоны» Гави. Он стал самым молодым футболистом в истории сборной Испании, если говорить о финальных заявках на чемпионаты мира. Гави сейчас 18 лет – он отметил день рождения 5 августа.

Ранее самым молодым игроком сборной Испании, ездившим на чемпионат мира, был Сеск Фабрегас. В 2006 году он отправился на мундиаль в Германию спустя месяц после своего 19-летия, пишет Marca.  

Сборная Испании на чемпионате мира 2022 года выступит в одной группе с Германий, Японией и Коста-Рикой.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сеск Фабрегас Сборная Испании Гави
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