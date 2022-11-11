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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Пике отреагировал на слухи о переходе в «Атлетико»

11 Ноября 2022 • 14:09 Комментировать

В начале ноября защитник Херард Пике объявил о решении завершить карьеру. После этого стали появляться слухи о том, что опытный игрок может остаться в футболе и подписать контракт с «Атлетико». Пике отреагировал на эти разговоры.

«Тот, кто придумал новость о моём контракте с «Атлетико», ***** [ничего] не понимает. Это безумие. Я никогда не надену футболку какого-либо другого клуба, кроме «Барселоны», - высказался Пике в шоу Ибая Льяноса на Twitch.

Стоит сказать, что ранее пресса уже сватала Херарда Пике в «Атлетико».

Добавим, что «Барселона» ушла на паузу в чемпионате Испании в качестве лидера.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Херард Пике
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