Гави: «Хави может многому научить меня»

Хавбек каталонской «Барселоны» и сборной Испании Гави высказался о работе под руководством наставника «сине-гранатовых» Хави Эрнандеса.

«Я рад, что главный тренер мне доверяет. Хави в период своей карьеры был всегда на высоте, он может меня многому научить. Он являлся одним из лучших полузащитников мира в свое время», - приводит слова 18-летнего игрока Barca Universal.

Трудовое соглашение Гави с каталонским грандом рассчитано до середины 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании полузащитник поучаствовал в 14 поединках, в которых отметился одной результативной передачей.