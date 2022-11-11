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Чемпионат Испании. Ла Лига

Роналдо решил продать «Вальядолид»

11 Ноября 2022 • 09:50 Комментировать

Легендарный бразильский нападающий Роналдо, ныне занимающий пост президента испанского «Вальядолида», задумался над продажей клуба. Об этом рапортует Relevo.

Согласно данным источника, это решение бразильца вызвано серьезным увеличением денежных затрат после выхода команды в элитный дивизион испанского футбола. По итогам минувшего сезона бюджет «Вальядолида» был увеличен более чем в два раза – с 22 до 55 миллионов евро.

В данный момент доля Роналдо в клубе составляет 72% акций.

После 14 туров нынешнего розыгрыша чемпионата Испании «Вальядолид» набрал 17 баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Вальядолид
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