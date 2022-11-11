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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» хочет продлить контракт с Алонсо

11 Ноября 2022 • 09:24 Комментировать

В каталонской «Барселоне» довольны игрой флангового защитника Маркоса Алонсо и готовы предложить ему новое трудовое соглашение. Об этом стало известно журналистам издания Sport.es. Новый контракт между сторонами будет рассчитан до 2024 года с возможностью пролонгации на сезон.

Действующий контракт Алонсо с «сине-гранатовыми» истекает по завершении нынешнего сезона. Сам Маркос не против поставить подпись под новым соглашением с каталонским грандом.

31-летний испанец перешел в «Барселону» из лондонского «Челси» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах Ла Лиги, в которых получил желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Маркос Алонсо
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