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Чемпионат Испании. Ла Лига

Чуамени: «Мбаппе звал меня в «ПСЖ»

11 Ноября 2022 • 08:41 Комментировать

Опорный хавбек сборной Франции и мадридского «Реала» Орельен Чуамени рассказал, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе уговаривал его присоединиться к парижскому клубу в минувшее трансферное окно.

«Мы общались с Мбаппе по моему трансферу. Он приглашал меня к себе в «ПСЖ», однако на тот момент я уже сделал свой выбор. Считаю, что я создан для «Реала». Этот клуб – моя судьба», - приводит слова Орельена Lequipe.

22-летний хавбек пополнил ряды «королевского» клуба минувшим летом. Его трансфер обошелся «сливочным» в 80 миллионов евро. Трудовое соглашение Чуамени с мадридцами рассчитано до середины 2028 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Орельен Чуамени
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