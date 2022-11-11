Чуамени: «Мбаппе звал меня в «ПСЖ»

Опорный хавбек сборной Франции и мадридского «Реала» Орельен Чуамени рассказал, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе уговаривал его присоединиться к парижскому клубу в минувшее трансферное окно.

«Мы общались с Мбаппе по моему трансферу. Он приглашал меня к себе в «ПСЖ», однако на тот момент я уже сделал свой выбор. Считаю, что я создан для «Реала». Этот клуб – моя судьба», - приводит слова Орельена Lequipe.

22-летний хавбек пополнил ряды «королевского» клуба минувшим летом. Его трансфер обошелся «сливочным» в 80 миллионов евро. Трудовое соглашение Чуамени с мадридцами рассчитано до середины 2028 года.