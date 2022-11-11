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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кроос прокомментировал стычку Винисиуса с защитником «Кадиса»

11 Ноября 2022 • 07:40 Комментировать

Один из ведущих игроков средней линии мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о стычке своего одноклубника Винисиуса Жуниора с защитником «Кадиса» Фали Хименесом во время вчерашнего матча 14-го тура испанской Ла Лиги. Встреча завершилась победой «сливочных» со счетом 2:1.

«Думаю, нам нужно быть более спокойными. Если так реагировать, то будет тратиться время не на игру, а на эти обсуждения. Мне не нравится такое, я предпочитаю играть в футбол», - передает слова немецкого полузащитника газета Marca.

Напомним, что по итогам стычки Винисиус и Хименес получили по желтой карточке.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос Винисиус Жуниор
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