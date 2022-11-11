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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски: «Дайте ещё три месяца на испанский!»

11 Ноября 2022 • 05:39 Комментировать

Не только Эрлинг Холанн взялся за изучение испанского языка - с не меньшим усердием это делает Роберт Левандовски, чем показывает, что «Барселона» для него серьезный проект, и будущее свое он также связывает с Испанией, а вовсе не с самой спокойной Восточной Европой.

В ходе вручения ему «Золотой бутсы» он начал говорить по-испански, но потом извинился и пояснил - ему все же легче разговаривать по-английски.

- Позвольте мне все-таки высказаться по-английски. Прошу прощения, но мне нужны еще три месяца, чтобы подучить испанский, - заявил польский форвард, цитируемый итальянским новостным агентством ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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