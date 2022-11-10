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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» победила с шестой попытки, дожав «Бетис»

10 Ноября 2022 • 23:55 Комментировать
Валенсия
3:0
Бетис
окончен

Игроки «Бетиса» продолжают подводить свою команду и получать красные карточки. И если в севильском дерби это было некритично (1:1), то сегодня в поединке против «Валенсии» всё завершилось поражением. «Летучие мыши» и так выглядели мощнее противника, а после изгнания Эдгара Гонсалеса на 61-й минуте пошли голы. После этого фола Андре Алмейда забил прямым ударом со штрафного метров с 18, а в конце Уго Гильямон забил 11-метровый. Точку поставил Джастин Клюйверт в компенсированное время.

3:0, «Валенсия» прервала серию из пяти матчей без побед, выйдя на 10-е место, соперник делит четвертую строчку.

Протокол игры  
Валенсия3:0Бетис
(1:0) Алмейда Андре IV63'  

(2:0) Гильямон Уго 81'

(3:0) Клюйверт Джастин 90'

 

  
Мамардашвили ГеоргийКорреа ТьерриДжюмарт ЭрайОзкаджар ДженкГайя ХосеНико Гонсалес 79' (Андре Маркос ( 79') Муса Юнус 85' (Фулкье Димитри ( 85') Алмейда Андре IVКастильехо Самуэль  33' 69' (Клюйверт Джастин ( 69') Дуро Уго 79' (Гильямон Уго ( 79') Лино Сэмуел
Запасные: Лато ТониВаскес ХесусFran PerezРиверо КристианЭррерин ЯгоМоскера КристианДомингес МариоГабриэль Паулиста
Силва РуиСабали Юссуф 83' (Руибаль Айтор ( 83') Виктор РуисГонсалес Эдгар  52'  61'Морено АлексГидо Родригес 58' (Родри Родриго ( 58') Карвалью Вилльям 58' (Акуоку Поль ( 58'  67') Энрике ЛуисКаналес СерхиоКруз Хуан 65' (Песселья Херман ( 65') Виллиан Жозе
Запасные: Миранда ХуанМартин ДаниэльМорон ЛоренцоFelix GarretaМонтойя МартинГуардадо Андрес
10 ноября. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

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Валенсия Бетис
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