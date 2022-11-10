«Валенсия» победила с шестой попытки, дожав «Бетис»

Игроки «Бетиса» продолжают подводить свою команду и получать красные карточки. И если в севильском дерби это было некритично (1:1), то сегодня в поединке против «Валенсии» всё завершилось поражением. «Летучие мыши» и так выглядели мощнее противника, а после изгнания Эдгара Гонсалеса на 61-й минуте пошли голы. После этого фола Андре Алмейда забил прямым ударом со штрафного метров с 18, а в конце Уго Гильямон забил 11-метровый. Точку поставил Джастин Клюйверт в компенсированное время.
3:0, «Валенсия» прервала серию из пяти матчей без побед, выйдя на 10-е место, соперник делит четвертую строчку.
Протокол игры
|(1:0) Алмейда Андре IV63'
(2:0) Гильямон Уго 81'
(3:0) Клюйверт Джастин 90'
Мамардашвили Георгий•Корреа Тьерри•Джюмарт Эрай•Озкаджар Дженк•Гайя Хосе•Нико Гонсалес79' (Андре Маркос (79') •Муса Юнус85' (Фулкье Димитри (85') •Алмейда Андре IV•Кастильехо Самуэль 33'69' (Клюйверт Джастин (69') •Дуро Уго79' (Гильямон Уго (79') •Лино Сэмуел
Силва Руи•Сабали Юссуф83' (Руибаль Айтор (83') •Виктор Руис•Гонсалес Эдгар 52'• 61'Морено Алекс•Гидо Родригес58' (Родри Родриго (58') •Карвалью Вилльям58' (Акуоку Поль (58') • 67'Энрике Луис•Каналес Серхио•Круз Хуан65' (Песселья Херман (65') •Виллиан Жозе
10 ноября. Стадион "Месталья" (Валенсия).
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