«Валенсия» победила с шестой попытки, дожав «Бетис»

Игроки «Бетиса» продолжают подводить свою команду и получать красные карточки. И если в севильском дерби это было некритично (1:1), то сегодня в поединке против «Валенсии» всё завершилось поражением. «Летучие мыши» и так выглядели мощнее противника, а после изгнания Эдгара Гонсалеса на 61-й минуте пошли голы. После этого фола Андре Алмейда забил прямым ударом со штрафного метров с 18, а в конце Уго Гильямон забил 11-метровый. Точку поставил Джастин Клюйверт в компенсированное время.

3:0, «Валенсия» прервала серию из пяти матчей без побед, выйдя на 10-е место, соперник делит четвертую строчку.