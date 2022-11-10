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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике предлагает радикальные решения для повышения зрелищности футбола

10 Ноября 2022 • 22:40 Комментировать

Херард Пике, на днях завершивший карьеру, считает, что он мог бы многое сделать для того, чтобы футбол стал более интересным. Пике считает, что игра сильно потеряла в интересе в последнее время. Так, Пике предлагает принудительно удалять игроков с поля и уменьшать составы команд в дополнительное время.

- В дополнительное время удалять по игроку с поля с каждой стороны каждые три минуты матча. И я бы вернул правило золотого мяча. Представляете себе матч, в котором на поле остаются Мбаппе и Холанн, которые сражаются до гола. Опробовать это в младших лигах, а потом в каком-нибудь «эль класико», - помечтал Пике в подкасте своего приятеля Ибаи Льяноса.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике
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