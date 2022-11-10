Пике предлагает радикальные решения для повышения зрелищности футбола

Херард Пике, на днях завершивший карьеру, считает, что он мог бы многое сделать для того, чтобы футбол стал более интересным. Пике считает, что игра сильно потеряла в интересе в последнее время. Так, Пике предлагает принудительно удалять игроков с поля и уменьшать составы команд в дополнительное время.

- В дополнительное время удалять по игроку с поля с каждой стороны каждые три минуты матча. И я бы вернул правило золотого мяча. Представляете себе матч, в котором на поле остаются Мбаппе и Холанн, которые сражаются до гола. Опробовать это в младших лигах, а потом в каком-нибудь «эль класико», - помечтал Пике в подкасте своего приятеля Ибаи Льяноса.